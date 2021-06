Damnificados Unidos busca viviendas para familiares que no perdieron su casa en el sismo del 2017: Cravioto

El Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, denunció que los líderes del grupo de Damnificados Unidos están buscando viviendas para sus familiares que no fueron parte de las personas que perdieron un techo el pasado 19 de septiembre, tras el sismo.

Detalló que en el predio ubicado en avenida del Taller número 21 se presentó un padrón de damnificados que requieren que se les integre al programa de vivienda de la Ciudad; sin embargo, se identificaron inconsistencias en nueve personas, pues se trata de allegados a los líderes Francisco Ibarra Trejo, Margarita Morrigares, Enrique Martínez e Israel Bolaños Ríos, mismos que no sufrieron pérdidas tras el sismo.

Además, en la lista también se ubicó a tres personas que no tenían registro de vivir en el inmueble antes del sismo y a tres personas que sí acreditaron haber vivido en el inmueble y no las están incluidas en el padrón.

Ante el pliego petitorio que presentaron los Damnificados Unidos, donde amenazaron que, de no cumplirse al pie de la letra, iniciarían cierres viales, César Cravioto indicó que hay inconsistencias en algunos de los puntos, por lo que no accederán a chantajes.

“Hay una actitud de buscar un beneficio personal en un programa tan noble como la reconstrucción; quieren distorsionar ellos (el tema de la reconstrucción), pero nosotros no vamos a caer en presiones por cierre de calles, no lo vamos a hacer, y lo que es justo lo vamos a dar y lo que no es justo, no vamos a ceder, así nos cierren Tlalpan”, dijo.

Destacó que estas movilizaciones se tratan de un tema político, pues hacen esta demanda solo a cuatro días antes de las elecciones y algunos de los líderes son integrantes de partidos políticos.

“Si no es político el asunto, entonces sentémonos a dialogar en el planteamiento que estamos haciendo, si es político el asunto, cerrarán avenida Tlalpan”, comentó.

Proponen debate público

El grupo Damnificados Unidos respondió mediante un comunicado publicado en Twitter a César Cravioto, luego de que asegurara que familiares de los damnificados no afectados por el sismo del 2017 buscan obtener una vivienda, valiéndose del programa de vivienda de la Ciudad.

Los integrantes de este grupo mantuvieron la convocartoria a la asamblea programada para este jueves 3 de junio a las 21:00 horas en Calzada de Tlalpan y Avenida Taller, y amagaron con colocar un campamento en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

En el mensaje denuncian que el comisionado descalificó las solicitudes de los damnificados con mentiras y datos parciales. También señalan que en dicho grupo no existen líderes, por lo que desconocen a quiénes se refiere cuando menciona que "se trata de allegados a los líderes Francisco Ibarra Trejo, Margarita Morrigares, Enrique Martínez e Israel Bolaños Ríos".

Tras el señalamiento de Cravioto Romero sobre temas políticos por parte del grupo, los integrantes respondieron que no pertenecen a ningún partido político y que no ven opciones en sus elecciones, pues, mencionan, los han traicionado y maltratado.

"Es el señor Cravioto quien intenta usar nuestras demandas en su pelea electoral, es él quien menciona partidos. Es curioso, Mancera nos acusaba de ser de Morena y este gobierno nos acusa de ser del PRD", mencionaron en el comunicado.

Por lo anterior, propusieron al Gobierno de la Ciudad de México un debate público y abierto y, que de no hacerlo, solo se estaría presentando una versión falsa a la opinión pública.

"Damnificados Unidos aceptamos el diálogo, nos presentaremos a la mesa de trabajo que proponen para el martes 8 de junio. Pero antes tenemos que observar voluntad de resolver pues el eje de su respuesta fue negar la legitimidad de nuestras demandas. Por ellos, sostenemos la convocatoria a nuestra asamblea el día de hoy, 3 de junio de 2021 a las 21:00 horas en Calzada de Tlalpan y Av. Taller".

— Damnificadxs Unidxs de la Ciudad de México (@DUCDMX) June 3, 2021

