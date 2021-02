Cumple un año obra abandonada de Parque Revolución en Naucalpan, denuncian vecinos

Naucalpan, Méx.- “Entre tierra, polvo, calles cerradas, inseguridad y una obra abandonada, vamos a cumplir un año, lo que además de la pandemia quebró muchos negocios”, afirmó Jesús Vargas López, dueño de una paletería que subsiste en la avenida 16 de septiembre, en el centro de Naucalpan.

Lo que fue el Parque Revolución, en el centro de Naucalpan, ha permaneció como un terregal, por una obra parada por meses y el cierre de la avenida 16 de Septiembre va a cumplir un año, señalaron vecinos y comerciantes.

“Hay mucho enojo, pues nunca nos informaron oficialmente en qué consistiría esta obra, monto de inversión y tiempo de ejecución”, afirmó Ramón Pérez Vega, vecino de la avenida 16 de Septiembre.

Autoridades señalaron que pavimentarían con concreto hidráulico la avenida 16 de Septiembre, que por eso la obra sería tardada, “pero vea sólo asfaltaron y el Parque Revolución sigue siendo un terregal”, señaló Ramón Pérez durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL.

También lee: Derechos Humanos inicia investigación por detención de cirujano en Naucalpan

El acceso al centro de Naucalpan, por la avenida 16 de Septiembre, una de las más importantes de este municipio, permanece cerrado desde el pasado mes de abril y en la zona prevalece un terreno terregoso, donde antes había una fuente, jardines y árboles.

La síndica Carmen Abigail Ruiz Coutiño, externó en Cabildo la preocupación de vecinos y comerciantes del centro de Naucalpan, por obras inconclusas como la del Parque Revolución, que inició con presupuesto del 2020 y que no se concluyeron, además de que continúan muy lentas, con daños a la salud y a los bienes de los ciudadanos.

De igual forma la regidora Paulina Pérez González externó en Cabildo su preocupación por obras que no se han llevado a cabo o permanecen inconclusas como el Parque Revolución. Por lo que señaló la importancia de tener información sobre los trabajos que no se hicieron, dentro del programa de rescate de espacios públicos, pue ha pasado más de un año y no han iniciado pese haber sido programadas para el 2020.

apr/nv