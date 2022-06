¿Cuáles son los 15 puntos que la CDMX pide a los transportistas cumplir?

En la reanudación de las mesas de trabajo entre autoridades de la Ciudad de México y la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) donde se planteará el aumento de la tarifa, el gobierno delineó 15 puntos que deben cumplir para mejorar el servicio.

1. Que los conductores porten uniforme: pantalón oscuro y camisa blanca. Este es un viejo compromiso y no ha terminado de cumplirse.

2. Que todos los conductores pasen por los procesos de capacitación. Esto es apoyo para ellos, pero también es servicio para la ciudadanía.

3. El cumplimiento general del Reglamento de Tránsito.

4. Que no haya acompañantes, que el chofer no tenga acompañantes.

5. Eliminar las malas prácticas de manejo. Precisamente aquí hay una de las mayores quejas: que si el microbús se sube a la banqueta, que si rebasa por un lado prohibido, que si se cierra a los automovilistas, que si juegan carreritas.

6. Estrictamente, la Licencia plenamente regularizada. Esto se refiere en cuanto a los operadores.



En cuanto a las unidades:

1. Cromática acorde con la normatividad.

2. Un punto fundamental: Retiro total de los vidrios polarizados, esto constituye un factor de riesgo, de inseguridad, de intranquilidad para la gente.

3. Medidas de mantenimiento básicas: luces, puertas, pasamanos, frenos.

4. Seguros, el tema de los seguros. Si bien, no en todos casos, hay una parte que ha cumplido con eso, pero una parte no.



Ahora, en tercer lugar, por lo que se refiere propiamente a las actividades del servicio:

1. Evitar la acumulación en las bases.

2. Respetar las paradas preestablecidas.

3. Evitar el exceso de velocidad.

4. Respeto al Reglamento de Tránsito; y,

5. Registro estricto de todos los conductores en el Padrón de Choferes Asociados a la Unidad.

