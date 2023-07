La mañana de este martes 4 de julio, el Metro de la Ciudad de México informó que se tuvo que retirar un tren de la Línea 8; además usuarios reportan que hay una espera de entre 10 y 15 minutos en las líneas 6, 7, 9, 12, así como la Línea A.

Por lo que algunos cibernautas no han hecho esperar su descontento para reclamarle al Sistema de Transporte Colectivo: "No hay servicio en línea 8, tomar alternativas", "Su servicio está de nuevo colapsado en la línea 8 hacia Garibaldi. Cómo siempre su retraso en los trenes. Otra vez tarde al trabajo".

"Más de 15 min esperando en la línea8 dirección garibaldi. Para variar, no dan un a sola explicación. De mínimo informente que pasa. Esta pésimo el servicio", escribió Lau Alvarez

Retiran tren de circulación en la Línea 8

Por lo que tras el reclamo de sobre el avance de la Línea 8 el Metro le respondió de esta manera: "Buen día, la marcha de los trenes es continua en Línea 8, luego de retirar un tren de circulación para revisión", contestó.

Además las quejas por otras líneas como la 6, 9, 12 y A: "#L6 no considero que sean 4 minutos, en la estación Martín carrera esta a reventar de gente", "Línea 6 detenida, dirección El Rosario. #L6"

"Linea A con avance lento. No importa cuando leas esto!!!!!!", "la línea 9 bastante complicada en todas las estaciones hacia Tacubaya, no se puede abordar, tomen sus precauciones", "¿Cuál 7 min? HDTPM desde los torniquetes no dejan pasar y tardan 15 min para dejarnos entrar solo estamos hablando del acceso al metro", son los comentarios de los usuarios.

Si la línea 12 está atascada 😶‍🌫️ pic.twitter.com/aU1DNltArU — Diego Alexis Ayala (@Daac_58) July 4, 2023

Avance de trenes del Metro

De acuerdo al Metro de la CDMX este es el avance de trenes

-Línea 1, 2, 4, 5 y 12 hay una espera de 4 minutos

-Línea 3, 6, 7, 8, y B con una espera de 5 minutos

-Línea 9 y A con una espera de 6 minutos

Toma tus precauciones y no olvides recargar con anticipación tu Tarjeta de Movilidad Integrada.





