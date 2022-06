Critican a edil de Valle de Chalco por "bromear" sobre periodistas fallecidos; afirman que video fue editado

El presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, fue "tundido" en redes sociales tras realizar una "broma" al mencionar que haría un memorial para conmemorar a los periodistas fallecidos, pero que dejaría "unos dos o tres listos", en referencia al espacio reservado para algunos nombres en especial.

En un video que circula en redes sociales se observa al edil dictar un discurso durante una reunión en el marco del Día de la Libertad de Expresión, con periodistas, por lo que comienza diciendo que "yo no veo el trabajo político sin el periodismo, ¿quién se entera de lo que hacemos o de lo que no hacemos?".

Luego mencionó que necesitaba a los periodistas como aliados, "no como barberos, ni quiero lambiscones ni nada, vamos a hacer una alianza de trabajo, una alianza de cuates, una alianza de amigos".

Continuó con su discurso mencionando que acordó poner un memorial "donde haya una pared donde se puedan colocar una placas de metal donde queden para la posteridad los nombres de los que desafortunadamente ya partieron".

Fue en ese momento que mencionó que dejaría "unos dos o tres listos porque...".

El comentario se rodeó de silencio, aunque el edil esperaba la aprobación de los oyentes, por lo que después de unos segundos, dijo "no es cierto, no, no, no". Tras lo anterior, se pudieron oir algunas risas.

Después señaló que lo que llamó un "mausoleo", sería inaugurado el próximo año, el 7 de junio del 2023, día en que se celebra la Libertad de Expresión.

Las críticas hacia García Méndez no se hicieron esperar, ya que en México han sido asesinados más de una decena de periodistas en lo que va del 2022.

Aclaran que video fue editado

En entrevista para EL UNIVERSAL, fuentes del ayuntamiento comentaron que Armando García se refirió a los periodistas que han fallecido a causa de Covid-19, ya que han sido varios los casos que se registraron durante los dos años de pandemia.

Refirieron que el video se malinterpretó, ya que se encuentra editado, porque no se tocó el tema de personas del gremio fallecidas a causa de la violencia, debido a que no hay un registro de asesinatos de periodistas en Valle de Chalco, sino que el edil se refería a los reporteros que pudieran llegar a fallecer en los próximos años, durante la edificación del memorial prometido.



