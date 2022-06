Critica Duarte aumento de violencia sexual

Cuautitlán, Méx.— Horacio Duarte Olivares criticó que el Estado de México sea una de las entidades con el mayor número de casos de violencia sexual contra las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el acto Encuentro por Transformación y la Reforma Electoral, en el municipio de Cuautitlán, este domingo, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación revertirá la ineficiencia de los gobiernos del PRI que, acusó, por 90 años han saqueado el estado y han incrementado las agresiones a mujeres con total impunidad.

“No podemos seguir permitiendo que también seamos uno de los estados donde hay más violencia sexual contra las mujeres, no podemos seguir siendo el estado donde nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres y nuestras esposas no puedan salir libremente a la calle sin que pasen la angustia de si van a regresar o no con bien a su hogar”, indicó.

Este sábado, en otro evento del Encuentro por Transformación y la Reforma Electoral, Duarte Olivares aseguró que está listo para encabezar la batalla en territorio mexiquense contra los corruptos del PRI y el PAN, y se pronunció por la encuesta como método efectivo para elegir al candidato.

Este domingo, ante miles de simpatizantes de Cuautitlán, el funcionario federal recordó que es uno de los encargados de la redacción de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que informó a los presentes que el documento plantea modificar 18 artículos constitucionales y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), en sustitución por actual el Instituto Nacional Electoral (INE).

El encargado de Aduanas detalló que se trata de hacer más barata la democracia en el país y disminuir el costo de las elecciones, además de regresar a un modelo en donde los ciudadanos eligan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual, donde, aseveró, las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso y definen cuotas.