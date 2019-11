Crece polémica por ley de niños trans

Integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron, ayer, una manifestación en las escalinatas del Congreso capitalino para externar su rechazo a la iniciativa para reconocer a las infancias transgénero (ley de niños trans).

Hugo Anaya, integrante de la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, aseguró que es inaceptable que pueda aprobarse el dictamen de esa ley, “porque es dejar en los menores una decisión que no pueden asumir. Si no se les permite votar, no podemos dejar que decidan sobre su género”, destacó.

A la manifestación se les sumaron integrantes de Mexicanos al Grito de Vida y Levanta tu Voz, así como grupos de religiosas, quienes rezaron mientras esperaban que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, el panista Mauricio Tabe Echartea, hablara con ellos.

Yucari Quevedo, de la agrupación Vecinos de Iniciativa Ciudadana, anunció que continuarán con las manifestaciones y buscarán reuniones con los diputados que apoyan este dictamen para evitar que sea aprobado por el pleno el próximo jueves, cuando Morena pretende presentarlo.

En contraparte, Pol Martínez Peredo, integrante de la Red de Familias Transgénero, quien acudió al Congreso para conocer la posición de los legisladores, afirmó que existe un desconocimiento sobre el dictamen, “pues quienes afirman que los niños y niñas no tienen capacidad para decidir su género, les hace falta conocimiento”.

Tabe Echartea, junto con sus compañeros de bancada América Rangel y Diego Garrido, así como Fernando Aboitiz, de la asociación parlamentaria Encuentro Social, salieron del recinto para hablar con los manifestantes.

El coordinador panista anunció que su partido defenderá la postura en contra de esta propuesta de ley y aseguró que insistirá por ampliar el debate, por lo que pidió al grupo mayoritario de Morena no tratar de legis-larla el jueves “al vapor”.

Coincidencia

El coordinador de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, dijo a EL UNIVERSAL que “en el propio grupo legislativo hay diferencias sobre este tema, por lo que mañana [hoy] tendremos una plenaria para discutir el dictamen y, dependiendo del resultado, decidiremos si el asunto se sube o no ante el pleno.

“No entiendo el escándalo de la oposición y de algunos de nuestros diputados, pues este tema ya existe, sólo que ahora buscamos agilizar que los menores decidan sobre su acta de nacimiento con el género y nombre, que no sea tan traumático para los niños y adolescentes”.

Aseguró que esto mismo lo habló con la panista América Rangel, una de las principales opositoras, así como con el priista Guillermo Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso local, quienes le manifestaron que no están en contra de la propuesta, “pero coincido con ellos que hay que discutirlo más con especialistas”, dijo.

En el mismo sentido opinó Fernando Aboitiz, de Encuentro Social, quien dijo que poco le importan las críticas de algunos morenistas, “estoy seguro de mi convicción e ideología. No voy apoyar algo con lo que no estoy de acuerdo”.

Mientras tanto, el perredista Jorge Gaviño Ambriz dijo, como lo manifestó anteriormente, que no está de acuerdo con dicho dictamen por tres aspectos: uno, no establece la edad; dos, el documento habla sólo de uno de los padres y tres, porque sólo el Congreso de la Unión es el autorizado para reformar los códigos Civil y de Procedimientos Civiles.

A su vez, el promotor de este controvertido dictamen, el morenista Temístocles Villanueva Ramos, externó su confianza que este jueves será aprobado el tema por mayoría, dado que la oposición en su conjunto está en desacuerdo.