El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local anunció que no asistirá a la sesión ordinaria de este jueves, luego de considerar que pese a que la Secretaría de Salud persiste en mantener la Fase 1, no existen condiciones preventivas suficientes para evitar posibles contagios del Covid-19 .

Con ello, se suma al PRD y PRI que desde este martes anunciaron que no regresarían al salón del Pleno, hasta que no existan las garantías sanitarias suficientes para no contagiarse de esa mortal enfermedad.

Por ello, cada vez crece la incertidumbre de que se realice la sesión ordinaria de este jueves, ya que los 34 diputados de Morena son insuficientes para que exista el quórum suficiente, dado que en ninguna otra sesión han llegado todos sus legisladores.

Además, de los partidos que simpatizan con ellos, como PES, PT y PVEM, sólo existe la garantía que asistan Fernando Abotiz Saro, del PES, y Lizzbet Clavel, del PT, pues el resto llevan varias sesiones que no asisten.

Mauricio Tabe Echartea, coordinador del PAN, afirmó que anteponiendo la seguridad y salud, no sólo del personal y los legisladores, “en un acto de responsabilidad para con los ciudadanos, tomamos esta decisión, ante la negativa del grupo mayoritario a suspender las sesiones”, enfatizó.

Señaló que no buscan crear pánico como lo argumenta Morena, sin embargo, destacó, están convencidos de que atender recomendaciones preventivas como el distanciamiento social que recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de suma importancia en estos momentos.

“No se debe escatimar ninguna precaución, ante la desconfianza provocada por las declaraciones poco serias de las autoridades mexicanas, vamos a atender las recomendaciones preventivas realizadas por la OMS”, advirtió.

Añadió que como legisladores, están comprometidos en actuar de manera responsable ante este tipo de contingencias sanitarias, “por lo que es de reconocer el esfuerzo que está impulsándose desde la sociedad, las empresas y las instituciones académicas para cuidar la salud de la gente”, destacó.

Denunció que la ligereza con la que la autoridad ha tomado esta pandemia, pone en riesgo la salud y la vida de los capitalinos, “por lo que la bancada de manera voluntaria decidió seguir sus actividades de manera remota, garantizando así continuar con labores legislativas más urgentes sin exponer a su personal”, dijo.

Acusó que la información del Gobierno capitalino, “ha sido escasa y poco confiable”.

Incluso, recordó que la secretaría de Salud, Oliva López Arellano, desdeñó la magnitud de la emergencia y esto hace que las fuentes sean poco confiables para tomar decisiones.

“Nosotros estamos respondiendo a experiencias internacionales. Está en nuestras manos, como sociedad, reducir al máximo la propagación de contagios y evitar así un posible colapso del sistema de salud”, dijo Tabe Echartea.

Sin embargo, adelantó que el próximo lunes los legisladores de su bancada realizarán, de manera virtual, su junta previa semanal y evaluarán la evolución del Covid-19 en el país y en la ciudad, para decidir su reintegración a las sesiones.

Además, garantizó que él se mantendrá activo y atento a lo que suceda en la capital, por lo que seguirán su comunicación a través de sus redes sociales y, de ser necesario, realizarán conferencias de prensa virtuales para dar a conocer sus posicionamientos e informar a los capitalinos.

rmlgv