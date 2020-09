En los últimos cuatro días, la Ciudad de México ha registrado un incremento en el número de hospitalizados por Covid-19, sin embargo, se han identificado variaciones desde hace más de 20 días.

El sábado 5 de septiembre se registraron 2 mil 832 internados generales e intubados por este virus, mientras que ayer, 8 de septiembre, el registro fue de 2 mil 917, es decir que incrementaron 85 pacientes.



No obstante, desde el 18 de agosto, se han registrado altas y bajas en la gráfica de hospitalizaciones, registrando los puntos más altos el 18 de agosto con 2 mil 894; 27 de agosto, con 2 mil 900; 1 de septiembre, 2 mil 942; y 8 de septiembre con 2 mil 917, , aunque no han rebasado los 3 mil casos desde el 9 de agosto, cuando se registraron 3 mil 15 hospitalizados por Covid-19. En tanto, el 23 de agosto, se ha registrado el menor número, con 2 mil 731.



"Las hospitalizaciones en la Ciudad normalmente el martes es mayor el número de hospitalizados, eso es en realidad un tema estadístico donde se ajustan los datos del fin de semana hasta el lunes. Desde el domingo ha habido un ligero incremento de la hospitalización y vamos a esperar el día de hoy hasta el viernes para saber cuál es el comportamiento. La mayor parte del crecimiento es en hospitalizados no intubados", explicó la mandataria local, Claudia Sheinbaum.



Destacó que la capital cuenta con 2 mil 687 camas de hospitalización general disponibles, es decir, 54.7%; y mil 366 camas con respirador, que representa al 66.7% del total.

La mandataria informó que la Ciudad ya registra 106 mil 769 casos confirmados por Covid, de los cuales, 7 mil 744 son activos. Además se registran 10 mil 986 fallecimientos.



lr/fml