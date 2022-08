Copred pide a alcaldía inspeccionar el Sonora Grill en Masaryk tras denuncia de racismo

Luego de darse a conocer los actos de discriminación que señalan en redes sociales lleva a cabo el restaurante Sonora Grill Prime Masaryk, Geraldina González De la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), señaló que este caso no es el único, pues diversos establecimientos replican este comportamiento.

Mediante una entrevista en el noticiero vespertino N+ Media, la presidenta del Copred recordó que la institución no tiene facultad de sancionar, ya que su objetivo es orientar al personal del restaurante sobre la implementación de medidas no discriminatorias que garanticen la no repetición.

"El procedimiento del Copred tiene otro objetivo, que es justamente generar un espacio de intercambio con estos establecimientos para orientarles a establecer medidas de no repetición".

Lee también: Abren expediente de racismo a Sonora Grill Prime de Polanco; denuncian que dividen a clientes por aspecto

No obstante, la presidenta del Consejo informó que desde el Copred se envió un oficio a la alcaldía Miguel Hidalgo para que aplique un procedimiento de inspección al restaurante denunciado y en su caso pueda sancionar con multas.



El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) señaló que el caso de Sonora Grill no es el único, pues esta situación se repite en múltiples establecimientos. #Nmás15 con @mariaelenapazzi y @geblancoe pic.twitter.com/eNeyrZtyjm — N+Media (@nmasmedia) August 2, 2022

Dijo que el Copred invita a las personas a denunciar los actos de racismo, para evidenciar el problema social, ya que la mayoría de estos casos no son delatados.

"Como sociedad se sabe que de repente hay bares, hay antros de moda que determinan que no entrar ciertas personas por su aspecto, sabemos que suceden este tipo de cuestiones en los restaurantes, pero no son denunciadas, y esto tiene qué ver con la normalización de las prácticas racistas, esta normalizacón de que las personas somos tratadas por como nos vemos y que en ese sentido vamos a tener acceso a derechos o acceso a servicios", dijo Geraldina González.

Lee también: Yo tan Gandhi y tu tan Mousset; discriminación en Sonora Grill enciende las redes



Niegan actos de discriminación

La cadena de restaurantes Sonora Grill negó actos de discriminación en sus sucursales, luego de una denuncia que se ha hecho viral en redes sociales sobre una supuesta práctica de este tipo en su sucursal de Masaryk.

"Sonora Grill Group negamos rotundamente cualquier práctica racista o de discriminación. A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales", dijo la firma en un comunicado.

La empresa restaurantera destacó que tiene un ambiente inclusivo, tanto para sus clientes como para su equipo de trabajo, conformado por más de 3 mil 500 personas.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr