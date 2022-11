Continúa la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.



En un comunicado, señala que de acuerdo con los datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, que el sistema anticiclónico que persiste sobre el centro del país, ha generado en el transcurso del día, el acumulamiento de los contaminantes en varias zonas del Valle de México, debido a que el campo de viento ha tenido dirección variable, además de presentar baja velocidad.



La combinación de estos factores con la alta y continua radiación solar y con temperaturas de hasta 26 oC hasta el momento, han fomentado la formación de ozono en cantidad suficiente para alcanzar mala calidad del aire.

La información meteorológica para el resto del día indica que las condiciones seguirán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes, de tal manera que los valores de ozono seguirán siendo altos y nocivos para la salud.

Por lo anterior, y con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por la Ciudad de México y el Estado de México, se informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, a fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 20:00 horas o antes, en caso de que las condiciones cambien.

¿Qué autos no circulan?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 15:00 horas del día de hoy, se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Por lo este domingo 13 de noviembre, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 .

