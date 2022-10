Continua el uso del cubrebocas a pesar que ya no es obligatorio en Neza

Nezahualcóyotl, Méx.- Aunque el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en los centros laborales del país, en espacios cerrados o públicos, en oficinas de dependencias federales, estatales y municipales, los funcionarios de los tres niveles de gobierno lo portan durante sus actividades cotidianas.

Lo mismo ocurre en unidades de transporte público que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, en los que muchos de los usuarios traen puesta la mascarilla mientras realizan sus traslados al trabajo, escuela o a cualquier destino.

“Escuché que ya no es obligatorio usar el cubrebocas, pero yo lo seguiré usando porque me siento más segura, sobre todo en el Metro, donde hay mucha gente, principalmente cuando voy a mi trabajo y de regreso”, dijo Rosa María, una residente de esa área del país.

“Yo creo que hicieron mal las autoridades porque aunque han bajado los contagios de Covid-19 ya estamos en la época de frío y seguramente habrá contagios, tal vez no de Covid, pero sí de otras enfermedades respiratorias como la gripe y entonces el cubrebocas nos ayudará para evitar infecciones, por lo menos es lo que yo pienso”, comentó Patricia, otra de las residentes metropolitanas.

En los planteles educativos, sobre todo en los de nivel básico, los niños llegaron este martes a sus clases con mascarilla y el personal docente o administrativo no les ha dado alguna ocasión a los padres de familia para que dejen de emplearla cuando acudan a los inmuebles.

En las escuelas de nivel medio superior y superior muchos de los alumnos ya no portan el cubrebocas durante su estancia porque consideran que las dosis que se han aplicado los protegerán contra la enfermedad, por lo que optaron por no emplearlo más.

Aunque hay otros de sus compañeros que por su propia seguridad lo usan tanto en las instalaciones educativas como en el transporte y en la vía pública.

“Yo no sabía que ya no es obligatorio usarlo, pero como yo me contagié hace algunos meses lo seguiré usando para protegerme a mí y mi familia”, contó Sebastián, alumno de licenciatura.

