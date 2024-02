El Consejo Judicial Ciudadano reinició ayer actividades para cumplir con su función de integrar una terna desde donde saldrá la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

El presidente de este Consejo, Jorge Nader Kuri, comentó que deberán emitir una convocatoria en las próximas semanas para que cualquier persona que crea que cumple con los requisitos de elegibilidad se inscriba para participar en este proceso.

“Nosotros no queremos ahorita prejuzgar ni expresar ninguna concesión con respecto de nadie, lo que le puedo yo reiterar es que ninguna persona está excluida del procedimiento siempre y cuando crean que reúnen los requisitos. Nosotros ahorita no podemos saber si una persona reúne o no requisitos porque tendríamos que esperarnos a ver si cualquier persona presenta su documentación y el Consejo decidirá, en cada caso, en un primer proceso, si se reúnen o no esos requisitos y si continúan adelante o no”, comentó.

Nader Kuri dijo que, si bien no trabajarán de acuerdo con los tiempos electorales, porque están al margen de la política, “estamos conscientes de que vamos a desarrollar buena parta de nuestros trabajos en un escenario político”.

Dejó claro que no hay una fecha límite para que integren la terna, y estimó que en tres semanas se volverán a reunir para comenzar a definir los términos de la convocatoria respectiva.

Al respecto, la consejera Gabriela de la Torre pidió a los partidos políticos respetar su trabajo y no atacarlos por tener opiniones diferentes a ellos.

“Esto nos parece injusto porque no estamos en las mismas posiciones de poder, nosotros estamos desde la ciudadanía, comprometidos con la ciudadanía, votados por ellos, nosotros tenemos este cargo honorario, y es completamente injusto que algunas legisladoras y algunos legisladores, desde esa posición de poder, pues estén llevando a cabo estos ataques por pensar diferente”, sostuvo.