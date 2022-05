Consejeros del IECM están en su derecho de impugnar reforma: Sheinbaum

Tras las modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que determinó el Congreso capitalino, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no va entrar en debate con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y que están en su derecho de acudir a instancias para impugnar la reforma mientras que ellos van a defenderla.

“Están en su derecho de irse a las siguientes instancias y también el Gobierno de la Ciudad y el Congreso a defender su propuesta. (…) No voy a entrar en un debate con los consejeros, creo que la propuesta que se planteó es para el benefició de la ciudad y para el benefició de la democracia de la ciudad, ellos pueden tener argumentos y creo que el debate que se dio en el Congreso muestra que no se requieren estos organismos llenos de burocracia, la democracia no garantiza la democracia”, aseguró.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum explicó que aún no les llega la notificación del Congreso capitalino de las reformas al IECM, pero estimó que será este lunes, y que a partir de ahí se hará la publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez entre en vigor, la mandataria capitalina aseguró que los derechos laborales se van a cumplir para los trabajadores afectados debido que van a desaparecer órganos internos del IECM, ya que con los mismos recursos con lo que se van a disminuir plazas serán sufrientes para el pago de sus beneficios.

“(…) ellos tienen de las leyes laborales e inclusive hay recurso adicional para que lo pueda utilizar el Instituto en otras de sus funciones. Del recurso que se disminuye con la desaparición de plazas de los órganos internos que van a desaparecer es suficiente para poder cumplir con todos los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo habrá más recursos para el Instituto Electoral local”.

La mandataria capitalina reiteró que previó a ser discutida la iniciativa en el Congreso local tuvieron reuniones con los consejeros del IECM, por lo que no fue una “decisión” del Gobierno capitalino por lo que pidió al consejero jurídico capitalino, Néstor Vargas, que explique cómo fue el procedimiento de la reforma.

“No fue algo que se decidió en oficinas de la Jefatura de Gobierno o con algunos diputados, hubo una serie de pláticas que llevaron a esta decisión (…) platicamos en su momento con la presidenta del Instituto y ella incluso habló de lo que significaba muchas plazas que no eran necesarias en el Instituto hubo trabajos previos para poder llegar a esta decisión”.

