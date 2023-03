Congreso del Edomex llama a llegar a acuerdos

El Congreso del Estado de México solicitó a Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Ecatepec, que cesen los actos de hostigamiento y molestia hacia integrantes del Cabildo y la ciudadanía con motivo de la discusión del Presupuesto de Egresos municipal para 2023, por lo que se les invitó a llegar a acuerdos.

El exhorto fue promovido por los diputados y las diputadas de Morena: Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala, Daniel Andrés Sibaja González, Elba Aldana Duarte y Azucena Cisneros Coss, el cual fue acompañado por las y los legisladores Mario Ariel Juárez Rodríguez, Emiliano Aguirre Cruz, Maurilio Hernández González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Gerardo Ulloa Pérez, Yesica Yanet Rojas Hernández, Nazario Gutiérrez Martínez, Abraham Saroné Campos, Alicia Mercado Moreno y Beatriz García Villegas.

El diputado local morenista Daniel Sibaja llamó a todas las autoridades electas de Ecatepec a privilegiar el interés superior de los más de 1.6 millones de personas que ahí viven, ya que derivado de las diferencias al interior del Cabildo el municipio no tiene por primera vez un Presupuesto de Egresos, pese a que el Congreso local autorizó los recursos económicos para ello.

En sesión deliberante, el legislador aprovechó para hacer un llamado a las personas trabajadoras del municipio para no creer noticias falsas, porque al no aprobarse el presupuesto del municipio se utiliza la asignación de recursos del año inmediato anterior, por lo que no están en riesgo sus sueldos, honorarios y prestaciones.

Al respecto, el diputado panista Francisco Javier Santos Arreola elogió el papel de las y los legisladores en defensa del pueblo y de la libertad, y compartió que el pasado 8 de febrero, en Tultitlán, personal de su oficina distribuyó una pipa de agua, pero fue remitido al oficial conciliador, aun cuando no estaba haciendo ninguna actividad comercial, sino que regalaba el líquido a la población que la necesitaba, por lo cual se debió pagar una multa.