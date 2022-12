Congreso CDMX obtiene aumento presupuestal de más de 150 millones de pesos

Diputados locales se aprobaron un incremento presupuestal de más 150 millones de pesos para el próximo año.

Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda avalaron el paquete económico para el próximo año, en donde únicamente se contempla una ampliación de recursos para los diputados locales.

La iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, proponía mil 500 millones de pesos para el Poder Legislativo local, pero las comisiones unidas aprobaron un recurso por mil 650 millones, similar al que tienen este año.

Estos 150 millones de pesos adicionales saldrían de la deuda pública aprobada desde la Federación para la capital del país.

“Ocho mil 777 millones de pesos para los órganos de gobierno, entre los que se disponen mil 650 millones para esta Soberanía, como consecuencia de la solicitud realizada por diversas personas legisladoras integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con cargo al pago de emisiones de certificados bursátiles; 400 millones para la Auditoría Superior; seis mil 500 millones para el Tribunal Superior de Justicia, y 227 millones al Consejo de la Judicatura”, dijo Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto.

En este sentido, la legisladora Elizabeth Mateos, quien había anunciado que tenía divergencias por el presupuesto del Congreso, se mostró conforme con este aumento.

“Si bien no podemos caer en los excesos en los que se estuvo en legislaturas pasadas, me parece que el presupuesto que estoy viendo ahora, diferente al primero que se presentó, es un presupuesto racional, no excedido, tal vez no sea el presupuesto ideal, pero sí el suficiente para cumplir con los compromisos y el funcionamiento del Congreso y por supuesto estaremos votando a favor”, puntualizó.

Cabe recordar, que los diputados locales habían solicitado más de mil 700 millones de pesos de presupuesto.

El Congreso de la Ciudad de México será el único ente al que se le otorgue un aumento presupuestal, todos los demás quedarán conforme a la iniciativa que envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde los montos solo se actualizan conforme a la inflación.

