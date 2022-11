Congreso capitalino fija fecha límite para presentar iniciativas del Paquete Presupuestal 2023

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México informó que el 8 de diciembre será la fecha límite para que las y los diputados presenten iniciativas o Puntos de Acuerdo para ser considerados en el análisis y discusión del Paquete Presupuestal de 2023.

A través de un acuerdo, los integrantes de la Comisión expusieron que los instrumentos legislativos relativos al Presupuesto tendrán que ser presentados antes de la fecha señalada, de lo contrario ya no tendrán la obligación de tomarlos en cuenta para la discusión y posterior aprobación.

“Que el establecimiento de una fecha límite para la presentación de iniciativas y Puntos de Acuerdo a ser consideradas en la dictaminación del Paquete Económico, no impide que las diputadas y los diputados puedan presentar los instrumentos legislativos que consideren necesarios. No obstante, la Comisión no estará obligada a considerar aquellas ingresadas con posterioridad a la fecha mencionada en este acuerdo, sin menoscabo que, posteriormente, deban seguir el proceso legislativo reglamentario para su debida conclusión”, precisa el acuerdo que fue comunicado al pleno durante la sesión de este jueves.

Asimismo, se indica que la Comisión deberá justificar las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibida.

“Es necesario que la Comisión presente en el cuerpo del dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos una explicación clara y precisa del por qué se consideran o no, cada uno de los instrumentos que les hayan sido turnados para efectos de su análisis del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2023”, señala el acuerdo.

axl