El jefe de Gobierno, Martí Batres, se pronunció acerca de los señalamientos que han hecho los alcaldes de oposición Santiago Taboada y Mauricio Tabe, quienes han acusado a la FGJ-CDMX de espionaje en su contra, y advirtió que él le cree al órgano de justicia y a su titular, Ernestina Godoy Ramos, y no así a los ediles.

El mandatario calificó las declaraciones de los alcaldes como “un refrito de algo que ya se había dicho, que había salido en otro tiempo y ya se había contestado, ya se había rechazado, ya se había negado por parte de la Fiscalía”.

No obstante, dijo, en esta ocasión se llevó a un medio extranjero, en referencia al New York Times, para que tuviera mayor proyección.

“La Fiscalía nuevamente ha señalado de manera puntual (así lo pude ver en las declaraciones que hizo el vocero Ulises Lara), uno, rechaza dicha aseveración y luego va desmenuzando cada uno de los puntos al respecto. Es decir, es una aseveración falsa, de acuerdo a lo que ha señalado la Fiscalía”, señaló.

Y agregó: “y la verdad, yo le creo a la Fiscalía, obviamente; no le creo, perdón, que me disculpen, pero no le creo ni a Taboada, ni a Tabe, le creo a la fiscal (Ernestina Godoy). Sobre todo, hablando de temas de justicia, le creo a la fiscal y le creo a la Fiscalía”.

En conferencia desde uno de los inmuebles que la FGJ-CDMX ha recuperado del caso de corrupción inmobiliaria, Batres Guadarrama expresó que este asunto tiene que ver con que no quieren que se ratifique la fiscal capitalina porque no quieren que siga la investigación de corrupción en la alcaldía Benito Juárez.

“En algún momento, desde el principio de esas investigaciones, señalaron que era un asunto político, pero cuando se van desarrollando las investigaciones, vamos viendo que hay hechos reales, o sea, hay situaciones de enriquecimiento ilícito. Se descubrió una forma de operar, cuál es el modus operandi de esta corrupción inmobiliaria, la autorización de pisos extra o la construcción de excedentes no autorizados que después utilizaban para entregarlos a los funcionarios”, aseveró.

