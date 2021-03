Conceden suspensión provisional a alcalde

Ecatepec, Méx.— Un juez federal otorgó la suspensión provisional del amparo promovido por el alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, contra actos del juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de México, quien concedió a un particular la propiedad del parque público La Pirámide, donde el gobierno instaló un centro de préstamo y rellenado de tanques de oxígeno.

La fiscalía admitió la denuncia del particular en contra del alcalde con el argumento de que el parque es de su propiedad. Con esa determinación, el particular no podrá ejercer la posesión física ni legal del predio.