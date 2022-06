Con acuerdo, no hay lugar para movilizaciones: Batres

El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, dijo que ante el aumento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, “no hay lugar alguno para que haya movilizaciones en adelante, menos bloqueos en la Ciudad”.

Cuestionado sobre el rechazo de los transportistas a la nueva tarifa, Batres aseguró que 80% de las organizaciones de operadores aceptaron el incremento y las condiciones que deben cumplir para la mejora del servicio. “Respetamos las discrepancias; sin embargo, ya estamos en una etapa nueva”.

Entre las condiciones que el gobierno capitalino impuso están: no vidrios polarizados, los choferes deben usar uniforme, no pueden ir con acompañantes, las placas deben coincidir con el número que tiene la unidad, la cromática de la unidad debe ser la oficial, no pueden jugar carreritas ni conducir a exceso de velocidad y tienen que inscribirse al proceso de renovación de las unidades.

“Hay una serie de condiciones que se plantearon sobre la mesa, esos son los dos temas más importantes para el gobierno, la defensa de la economía familiar y, por otra parte, la mejora del servicio”, enfatizó el secretario.

Batres Guadarrama reiteró que a partir del 15 de junio, cuando entre en vigor la nueva tarifa, habrá operativos para verificar que los transportistas cumplan con todas las condiciones acordadas.

“El transporte en la Ciudad de México seguirá siendo el más barato de todo el país”, concluyó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que los concesionarios contarán con apoyos de 300 mil hasta 450 mil pesos para la renovación de sus vehículos, dependiendo del tamaño de éstos.

“Vamos a dedicar los recursos ahora a la sustitución de los microbuses, ya no es al bono de combustible, sino a la sustitución”, indicó.

Sheinbaum Pardo señaló que la relación entre el gobierno y el transporte concesionado tuvo un cambio. “Antes había un acuerdo basado en la corrupción, en los beneficios para unos concesionarios y los castigos para otros, así que hay suficiente autoridad moral para poder hablar con los transportistas y con la ciudadanía”.