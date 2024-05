Para consentir a mamá, las flores no pasan de moda y hay para todos los bolsillos. Este 10 de mayo, el más solicitado y deseado es el ramo buchón, que llega a costar hasta 15 mil pesos y está elaborado con 500 rosas rojas.

Cientos de capitalinos y de otros estados, como Hidalgo o de México, acudieron este jueves al Mercado de Jamaica para comprar un obsequio florar para sus madres.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó los pasillos abarrotados por las clásicas rosas, girasoles, tulipanes y orquídeas. El ramo más sencillo de una rosa, decorado, tenía un costo de 50 pesos, pasando por los de mil 500 o más en los que se agregan piedras de fantasía y mariposas brillantes.

Manuel Garza trabaja en Hidalgo y solicitó permiso para visitar a su madre en la Ciudad de México. Acudió al mercado para adquirir un ramo de girasoles y rosas, que representó un costo de 400 pesos.

“Está muy bonito. Vivas”, dijo al tiempo que explicó que los costos, desde su punto de vista, son accesibles. “Para el día que es, no está mal el precio”.

En tanto, María Eugenia Carrazco acudió a Jamaica para ver qué ramo de rosas se compraría, pues su sobrina le dio 2 mil 800 pesos para que se comprara el que más le gustara. “Estoy cotizando. Me dijo mi sobrina ‘ten este dinero y cómprate las rosas que quieras por el Día de las Madres’. Le agradezco mucho. Me hizo sentir feliz, y pues estoy aquí viendo cuál me llevaré”, indicó.

Agregó que hay precios que sí están algo elevados. “Buscándole se encuentra. Pero pagar tanto por unas rosas. Lo pensaré. No quiero abusar”, sostuvo.

Los comerciantes coincidieron que la flor se elevó 50%, por lo tanto si incrementaron este año los precios.

La ola de calor en la Ciudad también pegó a los comerciantes, quienes lidiaron con las altas temperaturas, por lo que tuvieron que hacer la riega constante de la flor para que no se marchitara y se mantuviera en buenas condiciones.