El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este sábado el ambiente será caluroso con cielo medio nublado; por la tarde habrá aumento de nublados y lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C).

Soplará viento de dirección variable de 15 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 50 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo podría registrar 14ºC.

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La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Nor-Noreste sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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