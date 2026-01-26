La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia para este lunes 26 de enero en la Ciudad de México.

Se prevé que haya vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Lee también Crónica: Resisten las bajas temperaturas en la alcaldía Xochimilco

En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C por la tarde y mínima de 6°C en las primeras horas del día.

Además, se espera un marcado descenso en la temperatura para la madrugada del martes 27 de enero, por lo que será muy fría, principalmente en el sur y poniente de la CDMX. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL