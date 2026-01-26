Más Información
Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen
“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia para este lunes 26 de enero en la Ciudad de México.
Se prevé que haya vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
Lee también Crónica: Resisten las bajas temperaturas en la alcaldía Xochimilco
En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C por la tarde y mínima de 6°C en las primeras horas del día.
Además, se espera un marcado descenso en la temperatura para la madrugada del martes 27 de enero, por lo que será muy fría, principalmente en el sur y poniente de la CDMX. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]