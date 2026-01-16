Más Información
Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales para este viernes 16 de enero en la Ciudad de México.
Para este día, los vientos serán de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
Lee también Comienza segunda etapa de apoyo para afectados por explosión en Paseos de Taxqueña; esfuerzos se concentrarán en apoyos para renta
La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 21°C para la tarde y la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.
La madrugada del sábado 17 de enero será muy fría en el sur y poniente de la CDMX, y por la tarde se espera ambiente cálido con lluvias.
Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]