Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales para este viernes 16 de enero en la Ciudad de México.

Para este día, los vientos serán de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 21°C para la tarde y la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.

La madrugada del sábado 17 de enero será muy fría en el sur y poniente de la CDMX, y por la tarde se espera ambiente cálido con lluvias.

Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

