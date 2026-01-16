La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales para este viernes 16 de enero en la Ciudad de México.

Para este día, los vientos serán de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 21°C para la tarde y la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.

La madrugada del sábado 17 de enero será muy fría en el sur y poniente de la CDMX, y por la tarde se espera ambiente cálido con lluvias.

Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y #lluvias con chubascos ocasionales. La madrugada de mañana será muy #fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.#TemperaturaMáxima: 21 °C.#TemperaturaMínima: 10 °C.… pic.twitter.com/UTCXQBJrpa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026

