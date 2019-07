Claman justicia para madre víctima de otro feminicidio

Melchor Ocampo, Méx.— Joseline Vianey, quien tenía 25 años, fue sepultada por sus hijos de cuatro y seis años de edad, ayer en el panteón de La Soledad, en el municipio de Melchor Ocampo.

Los menores junto a sus abuelos vieron descender el ataúd sin entender por qué murió su madre, a la que ya no volverán a ver.

La joven fue encontrada muerta el pasado sábado 6 de julio por su familia, en la recámara de su departamento en la colonia Alborada, en el municipio de Cuautitlán, luego de que no respondía a sus mensajes y llamadas.

Los hijos de Joseline fueron llevados por su esposo, René Dylan, a la casa de sus abuelos maternos en Melchor Ocampo, el pasado viernes, argumentando que la mujer se había ido a trabajar y que él iría a ver un empleo, pues llevaba tiempo sin laborar.

Todo parecía normal, pero cuando Joseline Vianey no fue por sus hijos el viernes y no respondía a los mensajes y llamadas, “pensamos que algo no estaba bien”, afirmó José Luis Vite, padre de la joven.

“¡Pedimos justicia!, pues era una joven llena de vida y de planes, que trabajaba para mantener a sus hijos, no merecía morir y menos de forma violenta y dentro de su casa, donde se supone que estaba segura”, exlcamó José Luis Vite.

Desde el viernes, nadie sabe nada de René Dylan de 27 años, quien desapareció junto con su auto, tras dejar a sus hijos con sus suegros.

Investigan a gruyero. En el municipio de Tultitlán, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron y analizan la grúa que utilizó un homicida, captado por una cámara de seguridad, en el momento en que trasladó el cuerpo de una joven en el vehículo y lo arrojó en la avenida Prados, en la Unidad Morelos, segunda sección, el pasado sábado.

En el video se observa como elhombre desciende de la cabina de una grúa, sube a la plataforma y arroja un cuerpo al piso, para luego echar a andar la camioneta y pasar sobre la víctima, que más tarde los vecinos encontraron y constataron que era una mujer que vestía ropa “como si hubiera ido a trabajar”.

Hasta este lunes, la joven de aproximadamente 20 años no había sido identificada y su cuerpo seguía en el Servicio Médico Forense, dijo la fiscalía mexiquense.