Cierran circulación en Glorieta de Insurgentes para retirar cilindros publicitarios

La madrugada de este domingo comenzaron los trabajos para retirar dos cilindros publicitarios ubicados en la Glorieta de los Insurgentes que no contaban con permisos para operar, por lo que la circulación en la zona se mantiene restringida.

Un día antes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que el retiro obedece a que los espacios publicitarios no tenían los permisos para funcionar.

“Son anuncios publicitarios que dejan muchos recursos económicos para un privado y que no pagan absolutamente nada a la ciudad, y que además tienen problemas de Protección Civil, particularmente en la Glorieta de Insurgentes que es una zona de alta sismicidad”, explicó.

Entre los permisos con los que carecen estas estructuras para su funcionamiento, se encuentran el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) y licencias correspondientes para la colocación o instalación de estructuras en áreas de conservación patrimonial.

Destacó además que existe una opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que indica que estos cilindros monumentales se encuentran en zona de alto riesgo alto.

Sheinbaum Pardo precisó que por la pandemia del Covid-19 se suspendieron algunas acciones de retiro de espectaculares que están fuera de norma, particularmente los que están colocados en azoteas, y con el desmantelamiento de las estructuras cilíndricas en la Glorieta de Insurgentes se están retomando los procedimientos relacionados con protección civil.

“Es un tema de Protección Civil y de que no tienen ningún permiso, y que no le deja nada a la ciudad, no hay un PATR en donde haya una contraprestación a la ciudad, en algún momento se hizo la remodelación de la Glorieta de Insurgentes basada en eso, pero eso no evita que tenga todos los permisos en regla y pues es riesgoso por estar en esta zona”, agregó.

Afectación en vialidades aledañas a la Glorieta de Insurgentes

La Avenida Insurgentes se verá afectada en su circulación a partir de las 21:00 horas del sábado, en el tramo de Álvaro Obregón a Av. Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y alternativas viales como el Eje 1 Poniente (Avenida Cuauhtémoc) y el Eje 2 Poniente (Monterrey) durante este fin de semana.

21:30 #PrecauciónVial | Cerrado Av. Insurgentes en ambos sentidos a la altura de la Glorieta de Insurgentes por obras de mantenimiento #AlternativaVial Circuito Interior, Ejes 2 y 3 Poniente. pic.twitter.com/02tqj3zeoM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 25, 2020

De igual manera, el Metrobús informa que, el servicio en la estación Insurgentes de la Línea 1 se suspenderá a partir de las 20:00 horas del sábado 24 de octubre y se restablecerá a las 11:00 horas de este domingo.

Por obras que generan una movilidad más segura. Este fin de semana Metrobús cierra las estaciones Durango, Insurgentes y Hamburgo. Brindará servicio con circuitos temporales. Toma previsiones. Aquí más información pic.twitter.com/UCo2OzOzrH — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 25, 2020

