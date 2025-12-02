El cementerio de Cuatepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, permanece cerrado tras la manifestación del lunes por parte familiares de María Cristina, quienes exigen justicia por el caso de la mujer de 54 años que fue hallada sin vida dentro del panteón, el sábado 29 de noviembre, cuando fue a visitar la tumba de su hermano.

"No sabía que estaba cerrado ¿Qué pasó? ¿O por qué lo cerraron?", dijo Silvia, quien la mañana de este martes llegó para visitar la tumba de su madre, pero no tuvo noticia del cierre del lugar.

Con un ramo de flores y acompañada de su hija, Silvia aseguró que en el tiempo que lleva asistiendo al camposanto no ha notado algo raro.

"Lo que yo podría decir es que está muy descuidado y el personal a veces se ve que anda medio tomado o 'ido'", afirmó la mujer que visita cada 2 semanas el sepulcro de su mamá.

Cementerio de Cuautepec cierra tras hallazgo de mujer sin vida; familiares exigen justicia y señalan irregularidades. Foto: Fabián Evaristo

Al ver que no había algún trabajador del cementerio que pudiera brindarle información, Silvia y su hija se retiraron.

Tras el hallazgo del cuerpo de María Cristina, el camposanto funcionó con normalidad hasta la mañana del primero de diciembre que los familiares de la mujer la sepultaron allí mismo.

Posteriormente exigieron el esclarecimiento del deceso y que se investigue al personal del cementerio.

También los vendedores de flores llegaron al panteón para ofrecer su mercancía, y a pesar de que el espacios estaba cerrado, decidieron quedarse a trabajar.

"Ya estamos acá, a ver qué podemos rescatar", dijo uno de los comerciantes.

