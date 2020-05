Yesenia, paramédico del ERUM, supera Covid y está lista para seguir la batalla

Yesenia Flores paramédico del se recuperó del Covid-19, luego de dar positivo y estar aislada durante 15 días.

Tiene ocho años de servicio en el ERUM, y se siente animada por regresar a sus actividades y atención en medio de esta contingencia, aunque redobló su protección personal. Ahora, revisa que el equipo especial que utiliza para atender a las personas, esté bien colocado y al hacer el traslado, regresa a sanitizar y descontaminar todo el equipo.

Luego de que sus resultados revelaron que había librado el virus Sars Cov-2, regresó a sus actividades en la atención diaria de personas contagiadas.

“Supe que me había contagiado porque empecé a perder la pérdida de olfato, del gusto, dolor de cabeza; me hice la prueba y salio positiva. Me dio tristeza. Dije ´chin´ ahora estoy de este lado, todo ese día estuve mal, pero al día siguiente me dije que tenía que echarle ganas”, contó la también policía segundo.

Dijo que afortunadamente durante el tiempo que estuvo en total aislamiento no tuvo ningún síntoma, que comenzó a alimentarse bien y tomar vitamina C, para hacer más fuerte su cuerpo y si le dolía la cabeza, tomaba un paracetamol.

Nunca perdió la calma y al saber que libró el virus y su situación no empeoró, se puso feliz. El sentido del gusto y olfato regresó en los días siguientes.

“Hay mucha gente que aún continúa incrédula y que mal que por las personas que no se cuidan, haya gente que se contagie de esto”, comentó.

En sus siete horas de trabajo, Yesenia atiende de seis a siete casos por día de personas contagiadas, dijo que a su parecer, las solicitudes de atención comienzan a disminuir en la ciudad, pero que el virus, aún continúa.

rcr