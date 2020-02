Vandalizan mural de Sarah Andersen a menos de una semana

En menos de una semana, el mural de la ilustradora estadounidense Sarah Andersen, autora del reconocido cómic Sarah’s Scribbles (Garabatos de Sara), fue vandalizado en las calles de la Ciudad de México.

Apenas el 29 de enero, Andersen, quien pertenece al proyecto Internet Walls -impulsado por la compañía mexicana de diseño digital Pictoline- invitó a los mexicanos de la capital a través de su cuenta de Twitter a tomarse fotografías a lado de su mural "diseñado con muchas poses".

I painted a mural in Mexico City! The mural is designed with a lot of poses in the hopes that people will try to pose alongside the character. I would love to see your photos next to the mural!

Thank you to @pictoline who brought me over and helped me paint! pic.twitter.com/vr5Tb5JAx7

— Sarah Andersen (@SarahCAndersen) January 29, 2020