En medio de paros estudiantiles en contra de la violencia de género, protestas e incluso una agresión directa a un profesor acusado de acoso desde hace años, el casco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue iluminado de naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.



La institución aseguró que trabaja por una sociedad libre de violencia y exhortó a su comunidad a encontrar soluciones y salvaguardar la integridad y respeto a los derechos humanos.

"Conferencias, talleres, seminarios, conversatorios, mesas redondas y jornadas de reflexión en diversas facultades y escuelas se realizaron este día, y algunas se extenderán hasta el viernes 29 con motivo de la conmemoración", señala la institución en un comunicado de prensa.

"Con esas acciones, la Universidad de la nación se suma a los esfuerzos en el país y en el mundo, para denunciar la violencia contra las mujeres, su discriminación y sumar esfuerzos para su erradicación".

Mientras tanto, alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras se mantienen en paro desde el pasado 4 de noviembre.

La situación ha llegado al punto que el Consejo Técnico tuvo que emitir un comunicado para informar que se reprogramará el calendario escolar y que ninguna actividad que se haya realizado entre el inicio del paro y su finalización "será vinculante" con la calificación de los estudiantes"

"Los estudiantes pueden llevar a cabo reuniones de carácter académico siempre y cuándo estás se establezcan de manera libre y consensuada y dentro de las instalaciones de la universidad", señaló dicho consejo.

Las Estudiantes denuncian que las agresiones por parte de sus profesores, compañeros y trabajadores tienen años sin que se les haga caso, y que hay fallas en el funcionamiento del protocolo existente para abordar los casos de violencia de género.

"El protocolo para la atención de casos de violencia de género no establece el tipo de sanción de acuerdo al nivel de violencia de género que se cometió. Esto es, en parte, porque no se ha reformado el Artículo 95 del Estatuto General de la UNAM", explicaron estudiantes consultadas.

Mientras tanto, en los planteles de bachillerato las estudiantes colocan tendederos del acoso para denunciar hostigamiento y violencia sexual de sus maestros.

En CCH Azcapotzalco, por ejemplo, la semana pasada los alumnos corrieron del plantel a un maestro acusado de hostigar a sus estudiantes mujeres y que, aseguran, tenía antecedentes similares en otras escuelas donde había trabajado.

La respuesta del sindicato de académico, el AAPAUNAM, fue condenar la violencia en contra del profesor y demandar condiciones de trabajo para los maestros.

A la tarde siguiente, alumnas colocaron un nuevo tendedero de denuncias:

- "Cuando uso falda, el profesor Aurelio de Física, me mira mucho y me incomoda", dice una de las quejas.

- "Mario Alcudia de Química, pasaba a mi mejor amiga al pizarrón a anotar solo para mirar su trasero y hacer comentarios pervertidos".

- "Me dijo 'eres una deshonra, no deberías estar aquí'. Posteriormente me dijo estúpida y prostituta".

El pasado 12 de noviembre, en medio del conflicto, la Rectoría convocó a la comunidad universitaria, particularmente a las mujeres, a que expresaran sus propuestas para mejorar los mecanismos institucionales para erradicar ese tipo de conductas. Abrió la dirección de correo electrónico [email protected], para recibir propuestas.

vare