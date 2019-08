Tras agresión durante protesta de mujeres, Jesús Orta no presentará cargos

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que no hubo condiciones para entablar un diálogo con los grupos de manifestantes que ayer realizaron protestas en la dependencia y en la procuraduría capitalina.

Orta Martínez dijo que, a pesar de las agresiones en su contra, nunca se sintió amenazado, motivo por el que salió para buscar el diálogo y expresar a los manifestantes que no se va a proteger a nadie y que la dependencia a su cargo continúa aportando la información a la Procuraduría local para seguir con las investigaciones.

“Simplemente salí a buscar el diálogo, entiendo perfectamente la causa que motivó la movilización, yo lo que quise decirles era que mi objetivo como titular de la institución, es dar las garantías de que no se iba a proteger a nadie para que esta investigación fuera totalmente clara y limpia.

“Desagraciadamente no hubo eco a eso, me parece que no hubo las condiciones, pero amenazado nunca me sentí”, dijo.

El jefe de la policía capitalina insistió en que los actos de ayer fueron una provocación, pues “creo que la causa que traen es muy legítima, pero las formas no, y me parece que en ese sentido es imposible tener un diálogo si no hay voluntad para ello”.

Comentó que no va a presentar cargos y que las causas serán atendidas a pesar de que las formas “no lo fueron”.

Al ser cuestionado sobre la participación de grupos ajenos a la protesta por la presunta violación de una menor de edad por parte de policías capitalinos adscritos a la alcaldía Azcapotzalco, dijo que desconocía qué grupos participaron, pero que no están buscando justicia.

“Yo desconozco que grupos hay, lo que yo advertí es que, pues son grupos que no están buscando una justicia para un caso en particular, estaban tomando una causa en la que históricamente han luchado, eso es lo que valoro, lo demás a mí no me toca verlo, lo único que tengo claro es que no había un objetivo de diálogo y lo demás que se investigue”.