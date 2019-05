Transportistas exigen alza de pasaje o un subsidio de $5.00 a la gasolina

[email protected]

Una vez más, transportistas de la Ciudad de México se manifestaron en las oficinas del Gobierno local para exigir un aumento de entre 2.50 y 3 pesos o un subsidio de 5 pesos por litro de combustible, pues aseguran que el precio actual de la gasolina ha ocasionado pérdidas a concesionarios y operadores.

En punto de las 8:30 horas, los manifestantes acudieron a las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la avenida Álvaro Obregón, colonia Roma Norte, solicitando comunicación con el titular, Andrés Lajous, para analizar el precio de la tarifa que no se ha incrementado desde 2017.

Tras no tener respuesta del funcionario capitalino, los transportistas caminaron hacia el primer cuadro de la Ciudad, donde esperaban un diálogo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, o con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

“[Andrés] Lajous no nos resuelve. No sabemos para qué está a cargo si no tiene sensibilidad con la gente”, dijeron los afectados.

Los quejosos aseguraron que Lajous Loaeza ignoró sus solicitudes e incluso faltó a la mesa de diálogo que se acordó la semana pasada, cuando los transportistas se manifestaron en la Plaza de la Constitución.

“Hemos tenido reuniones con él [Andrés Lajous], pero sólo ha sido para presentarse, siempre tiene cosas que hacer, aunque es el encargado de la movilidad de la Ciudad y debería estar preocupado por esto, sólo es un maniquí que no funciona para este cargo”, comentaron.

Al arribar a la Plaza de la Constitución se organizó una comitiva de ocho líderes transportistas quienes fueron recibidos por Rosa Icela Rodríguez para presentar su pliego petitorio. Después de dos horas de diálogo, los líderes salieron con sus grupos y comentaron que la secretaria de Gobierno acordó pasar su pliego petitorio a la mandataria capitalina y se comprometió a que, en un lapso de una semana, les daría respuesta.

A pesar de la contestación de las autoridades, los manifestantes aseguraron que participarán en el cierre de vialidades el próximo 3 de junio junto con otros contingentes.