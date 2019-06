Siguen diferencias por el artículo 60

[email protected]

El consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, Héctor Villegas Sandoval, aseguró que hasta el mediodía de este jueves el Congreso local seguía sin enviarle las reformas realizadas al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, relacionada con las invasiones y desalojos.

Sin embargo, la diputada local del PAN, Margarita Saldaña, reveló a EL UNIVERSAL que la noche de este miércoles, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local le hizo llegar el acuse de recibo, para notificarle que presentó el documento ante la Consejería Jurídica.

En el acuse está asentado que recibió el documento la Dirección General de Resoluciones a la Demanda Ciudadana de la propia Consejería, a las 11:47 horas, con el número de registro 034282. Es decir, el Congreso local presentó los ajustes a ese controvertido artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, casi de inmediato de que la diputada panista denunció la irregularidad.

Si se confirma que la Mesa Directiva del Congreso local envió el documento, el Gobierno capitalino cuenta con 30 días hábiles para publicar la reforma que el viernes pasado avaló el Pleno del Poder Legislativo al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, “pero ese término comenzará a correr en cuanto nos entreguen el documento”, insistió el abogado de la Ciudad de México.

Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Villegas Sandoval reiteró que los diputados locales no le han presentado el documento, por lo que, obviamente, no lo puede publicar, como establece la ley, “porque de hacerlo, en automático, quedaría derogado ese artículo, lo cual no es procedente. Por eso hay que esperar que nos lo manden”, sostuvo.

De igual forma, el funcionario reveló que esto mismo ocurre con las reformas a la Ley de Cultura Cívica, que, entre otras cosas, dejó de criminalizar el trabajo sexual en la vía pública, así como las jornadas comunitarias que aplicarán de sanción a quien infrinja esta ley. Entre esto último, explicó, está que la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien también ha incumplido remitirle lo relacionado con las sanciones administrativas contra los infractores del Reglamento de Tránsito; “por ahora sólo aplicamos multas con base en el listado que nos mandó la Semovi, pero de las sanciones comunitarias, no podemos aplicarlas”, reconoció.

Aclaró que las multas a los automovilistas que violan este reglamento, “sí las estamos aplicando, lo que no podemos [aplicar son] las penas corporales, lo que llaman jornadas comunitarias, debido a que no nos han enviado las reformas a la Ley de Cultura Cívica”, señaló.

Sostuvo que las sanciones por violación a las fotocívicas y por otras normas que contempla el Reglamento de Tránsito, “esas, sí las estamos aplicando íntegramente. A todo automovilista que ha infringido la norma, se le ha aplicado la multa correspondiente, pero las sanciones comunitarias, esas siguen pendientes”, reiteró.

Por otra parte, informó que la tarde de este miércoles el Congreso local le hizo llegar la Ley de Protección Civil, “y de inmediato la publicamos [ayer]. Y esto mismo hacemos con las demás leyes, en cuanto nos llegan, de inmediato procedemos a publicarlas”, aseguró.