Reportan leve sismo la noche del lunes; no ameritó alerta

La noche de este lunes el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo que no ameritó alerta sísmica, ya que la estimación de energía emitida por el movimiento telúrico, en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

#Sismo detectado el 29-jun-20 a las 23:06:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Puebla-#Guerrero a 15 km al SO de #Chiautla, Puebla #TenemosSismo

— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 30, 2020