Raymundo Collins está ubicado, asegura PGJ capitalina

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que tienen ubicado al exsecretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, de quien pesa una orden de aprehensión por presuntos desvíos de recursos.

De manera muy escueta y sin dar ningún detalle de la investigación o qué delito específico se le imputa, la próxima fiscal general, aseguró que hasta el momento, el también extitular del Instituto de la Vivienda (INVI), no ha salido de la ciudad y del país.

“Si (lo tenemos ubicado), tenemos orden de aprehensión, no puedo decir más... No ha salido, hasta donde sabemos, no ha salido del país”, comentó la funcionaria.

Te puede interesar: Sheinbaum informa sobre orden de aprehensión contra Raymundo Collins

En cuanto al monto que presuntamente desvío el exfuncionario mancerista, Ernestina Godoy únicamente refirió “cuando lo detenga, les daré la información”, pero reiteró que existe un juicio de amparo que solicitó la defensa legal del ex jefe de la policía capitalina.