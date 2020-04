Piden no creer rumores de animales de compañía y coronavirus

La diputada local de Morena, Leticia Varela, reiteró que los animales de compañía no transmiten el Covid-19, por lo que llamó a los capitalinos no dejarse engañar por rumores de presuntos especialistas, de que el pelaje de los perros o gatos podría ser la causa de contagio de la enfermedad a las personas.



Aclaró que científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han establecido que no existe ninguna prueba de que las mascotas sea transmisoras del coronavirus, mucho menos que el pelo sea un factor de riesgo.



Lamentó que haya gente que utilice la televisión, como fue el caso del programa “Hoy”, para ofrecer información falsa y distorsionar la realidad, como que el pelo de perros guarda virus por días y que hay que darles baños y revacunarlos por el coronavirus.



“Ese tipo de recomendaciones solo afectan a nuestros animales, ya que lo que dijeron puede dañar su salud y con terribles consecuencias. Hagamos caso sólo a los expertos, que su limpieza sea sólo con agua y jabón, tal y como lo indica la OMS”, aseveró.



Por ello, la morenista insistió que los medios de comunicación dejen de difundir ese tipo de falsos rumores, “porque sólo propician maltrato y abandono de los animales. La gente tiene miedo de contagiarse del Covid-19 y lo primero que hace es echar a la calle cualquier cosa que los ponga en peligro”, agregó.



Consideró que los animales de compañía son de gran importancia, para facilitar a los capitalinos el sobrellevar la actual temporada de aislamiento en los hogares.



Incluso, dijo, existen recomendaciones en el sentido de que las personas infectadas pueden seguir con sus perros y gatos, teniendo en cuenta mantener distancia con el animal y utilizar mascarilla.



Recordó que organismos nacionales e internacionales lanzaron una serie de recomendaciones, para cuidar a los animales de compañía durante la pandemia del Coronavirus.



Tal es el caso de utilizar solamente agua y jabón, para la higiene del perro o gato, cepillarlos constantemente, no utilizar alcohol o gel en su cuerpo o patas, al regresar de un paseo limpiar las almohadillas de las patas y la cola del animal.



Además, agregó, lavar frecuentemente los recipientes para el agua y el alimento de perros y gatos, todos los accesorios como correa, collar, juguetes, cobijas y lugares donde se alojan y donde duermen.