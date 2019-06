CDMX.- El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Galdino Morán López, enfatizó que no renunciará “porque no soy corrupto, como me acusa un pequeño grupo de profesores, que son los mismos que en 2012 provocaron la salida de Esther Orozco Orozco y harán lo mismo contra todo aquel rector o académico que no piense y actúe como ellos”, denunció.

En conferencia, el funcionario académico sostuvo que cuenta con todas las evidencias a su favor para demostrar que el presunto desvío de 300 millones de pesos, que forma parte de una de las muchas acusaciones, “se hicieron en los años 2014 y 2015; es decir, cuando aún no tomaba la Rectoría”, misma a la que llegó el 18 de mayo de 2018.

Sin embargo, acusó que este grupo de docentes comenzó a atacarlo desde el día de las elecciones, el 8 de mayo del 2018.

“Como derroté a sus candidatos, comenzaron a atacarme, agredirme y hasta amenazarme de muerte. Esa ha sido una constante a lo largo de mi administración que, obviamente, entorpece el trabajo de esta universidad”, dijo.

Aunque esto se ha exacerbado, comentó, desde el pasado mes de abril, con la instalación del VI Consejo Universitario que estará en funciones hasta el año 2021, y que está “abrumadoramente controlado por esos miembros de la comunidad, inconformes con mi nombramiento como rector, como en el 2012 hicieron lo mismo con la Doctora Esther Orozco”, destacó.

Recordó que tras la renuncia de Orozco Orozco, estos mismos consejeros se comprometieron con el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de elaborar las normas de convivencia de los estatutos del personal académico, administrativo y estudiantil, entre otras tareas.

“Pero nada de eso hicieron, pues prefirieron hacer y deshacer lo que quisieron con esta universidad. Pero ahora que llegué, como acabé con esos privilegios y caprichos, pues están en mi contra”, soslayó.

Sobre el presunto desvió de 300 millones de pesos en obras, por los que es denunciado, aclaró que 150 millones provienen del gobierno federal y el resto del gobierno capitalino, “pero insisto, esta acción se realizó en los años 2014 y 2015, y de ambos ejercicios fiscales cuento con el resultado de las auditorias, donde demostraré que no soy el responsable de lo que me acusan”, dijo.