“Mobike deberá retirar sus unidades el lunes”

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que pese a los amparos presentados por las diversas empresas de renta de scooters y bicicletas sin anclaje, ninguna podrá operar en la Ciudad, por lo que tendrán que retirar sus unidades.

Explicó que el próximo lunes, la empresa Mobike tendrá que retirar sus unidades, pues no pagó la contraprestación de más de 6 millones de pesos; de no acatarlo, las autoridades lo harán.

“Si uno lee la ley, dice que quien puede operar es el que tiene permiso, el que no tiene permiso, es el que no puede operar. Si no los retiran los vamos a retirar. Lo mismo ocurrirá con la empresa de scooters Lime, a la que ya se le notificó”, dijo el funcionario.

Consideró que los amparos que han presentado las diferentes empresas que no lograron conseguir el permiso es seguir luchando por algo que ya se sabe perdido, pues en ninguno de los casos se ha obtenido una suspensión temporal y mucho menos una definitiva.

“Nosotros vamos a seguir en ese camino porque es importante que haya reglas, es importante que esté ordenado el servicio, es importante que haya una contraprestación a la ciudad el uso de espacio público, etcétera”, dijo.