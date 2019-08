Microbuseros anuncian megamarcha; piden ser escuchados por autoridades

Los más de siete mil microbuseros que existen en la Ciudad de México, anunciaron que el próximo martes realizarán una megamarcha, debido a la “cerrazón” del Gobierno capitalino que insiste en no escuchar sus demandas.

Los inconformes solicitan un incremento al costo del pasaje en por lo menos 13.20 pesos, quedarse en la modalidad hombre-camión y no obligarlos a convertirse en empresa, “porque no queremos ser una carga para las finanzas públicas, como lo es el Metrobús que está en quiebra”, denunciaron.

En conferencia, realizada afuera de las oficinas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los trabajadores del volante, agrupados en la organización Fuerza Amplia de Transportistas, informaron que esta movilización partirá de diferentes puntos, como son: Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Constituyentes y Calzada Ignacio Zaragoza; es decir, por los cuatro puntos cardinales.

Ante ello, Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la agrupación, ofreció disculpas a los capitalinos, “por todos los problemas que les vamos a generar. Pero deben saber que esto es culpa del Gobierno capitalino, quien insiste en cerrarnos la puerta, aun cuando hemos aclarado que esto lo podemos discutir en una mesa de trabajo, aunque insiste en no vernos, no oírnos y no hablarnos”, acusó.

Incluso, exigieron al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, dejar las amenazas de que tomará represalias contra los microbuseros que no se ajusten a sus caprichos, “cuando ni siquiera sabe hacer su trabajo. A ver, nos exige registrarnos para tener el control de todos nosotros, pero hasta el momento el sistema sigue sin funcionar”, denunció el vocero de los transportistas.