Magistrado rechaza haber abusado sexualmente de sus hijas

El magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Manuel Horacio “N”, acusado de presuntamente violar a sus dos hijas, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no ha obstaculizado el proceso de investigación y reclamó una investigación a fondo para dar con la verdad de los hechos.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, colectivos feministas, asociaciones civiles y a la sociedad en general, el magistrado refirió que tras el proceso de divorcio con su expareja, quien fue la que realizó dichas acusaciones, se otorgó una pensión alimenticia para ella y sus hijas.

Además de un tiempo “reducido” para verlas, el cual apeló y le fue otorgado. De acuerdo con lo narrado por Manuel Horacio “N”, esto fue el motivo por el que su exmujer lo acusó de ser agresor sexual de sus hijas.

“En ningún momento obstaculicé o me negué a dar seguimiento al procedimiento que interpuso en mi contra; es más, yo mismo solicité que se me practicara experticial en materia de psicología por peritos oficiales de la Fiscalía y en ella quedó demostrado que no presento rasgos característicos de un agresor sexual.

“Dentro de la investigación regular de un caso así, la autoridad ministerial decidió la práctica de exámenes psicológicos a las menores, mismos que revelaron que no tenían ninguna afectación proveniente de las supuestas agresiones sexuales denunciadas por su madre”, refirió el magistrado.

Reclamó una investigación a fondo de los hechos por parte de la Fiscalía General de Justicia para dar con “la verdad por encima de la calumnia y vergüenza”.

“Es de mi interés y estimo necesario que todas las asociaciones civiles, los colectivos feministas y ciudadanos interesados en este triste caso puedan conocer los elementos involucrados para lograr que la verdad salga a flote y se favorezca la tranquilidad y seguridad de mis dos hijas”, señaló.

