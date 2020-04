Irresponsable, llamado de Javier Alatorre ante Covid-19: Sheinbaum

Luego de que Javier Alatorre, presentador de noticias de Tv Azteca, hizo el llamado para no hacerle caso a la información que proporciona Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ante la pandemia de Covid-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que fue irresponsable, pues está en juego de la vida de las personas.

"No estoy de acuerdo, no voy a pelearme con la televisora de manera directa o no, pero me parece que aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego de la vida de las personas", dijo.

Expuso que contrario a lo que ha pasado en otros países, México ha tomado medidas a tiempo para no llegar a la saturación hospitalaria, por lo que es importante que no se hagan llamados que pueden llegar a ser irresponsables, en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la Sana Distancia y que

regresen a sus labores normales.

"Yo creo que aquí pues se requiere mucha unidad en el mensaje; mucha, mucha mucha unidad y que esta manera de descalificar sin conocimiento, de cuáles son los datos, cómo se toman estos datos, qué es la información que se está planteando y la otra información creo que entrar a un debate de descalificación, no ayuda al país, no ayuda tampoco a la ciudadanía y menos ayuda a enfrentar de manera conjunta esta epidemia que está ya en nuestro país", expuso.

Sheinbaum comentó que pese a que hay algunas personas que no conocen a nadie que le haya dado Covid-19, en la Ciudad de México es histórico el número de personas intubadas que hay en todos los hospitales.

"Nunca antes había habido una situación así, entonces hay que ser muy responsables en esto", refirió.

Destacó que López-Gatell ha realizado un trabajo muy profesional y ha entregado todos los días información muy importante y oportuna.

"Nosotros tenemos más información de personas intubadas porque él, la información que da la Subsecretaría, el subsecretario todos los días; son personas hospitalizadas que se ha demostrado por la prueba que tienen Covid-19. Ahí siempre hay un, una distancia en tiempo, pues el tiempo en que se toma la prueba se tiene el resultado y se reporta.

“Entonces, nosotros tenemos reportados más hospitalizados, pero finalmente están utilizando ventiladores en hospitales destinados a atender a personas enfermas de Covi-19.

"Entonces, nosotros tenemos un número mayor, totalmente acordado con el subsecretario y lo informamos así, lo informamos personas con Covid-19 o sospecha de Covid-19, que en este momento están usando ventiladores en hospitales Covid-19 de la zona metropolitana del Valle de México", dijo.