Gobierno de la CDMX reparte kits médicos a sospechosos de Covid-19

Habitantes de la Ciudad de México que se consideran casos sospechosos de Covid-19 comenzaron a recibir este miércoles kits médicos, una despensa y una tarjeta de apoyo emergente por parte del Gobierno capitalino con el objetivo de disminuir los contagios del virus.

Dana Corres, quien es consejera del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, compartió en redes sociales que es casos sospecho de Covid-19 y que realizó el procedimiento para ser diagnosticada por medio de Locatel.

Por lo anterior especialistas le recomendaron no salir de casa por lo que este miércoles le fue entregado un kit médico y despensa.

Ay. Quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de COVID-19 (y que hablé a locatel y me quedé en mi casa) hoy vinieron a mi casa del @GobCDMX a traerme mi kit médico y una despensa. ¿Qué es esto? ¿Suecia? Me sentí así. pic.twitter.com/bTToDn1Vi2

— Danager (@Dana_Corres) April 1, 2020