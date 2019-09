Estudiantes atropellados denuncian que conductor los amenazó con ser de la Judicatura

El pasado 30 de agosto, Fernanda Serralde y un compañero, con quien estudia Medicina en la UNAM, fueron atropellados por el conductor de un auto azul sentra de placas R12-AEP en el cruce de avenida Aztecas y Nezahualpilli, colonia Ajusco, en la alcaldía de Coyoacán, lo que fue captado en video.

Sin embargo, Fernanda asegura que el conductor intentó darse a la fuga, pero los vecinos lo impidieron. Tras ello, el automovilista dijo ser miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y amedrentó a los jóvenes con $500 pesos.

"El conductor no traía licencia, ni papeles, ni seguro, proseguimos a ir al MP donde nos pusieron muchas trabas cuando antes de irnos yo junto con mi otro compañero lesionado abordamos una patrulla y el culpable se fue en su carro con un par de policías", señaló la estudiante de Medicina a través de redes sociales.

Los jóvenes indicaron que ya en el Minisiterio Público de avenida Aztecas no pudieron interponer la denuncia.

"Los médicos legistas optaron en que mi lesión era menor a 15 días de cuidado, sigo aquí ahora con la novedad de que también soy culpable por daños, cuando ni siquiera la denuncia y la testificación se pudo realizar debido a que esto no me fracturo una pierna o morí, por eso no es una acción penal y merita a un juez cívico", señala Serralde.

Hasta el momento, La Judicatura no ha señalado si alguno de sus empleados está implicado en el hecho.