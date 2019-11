Este miércoles 6 de noviembre no circulan autos con engomado rojo

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2.

De acuerdo con el programa, la restricción vehicular está vigente desde las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Las fuentes móviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.

En el caso de los automóviles que tengan holograma 1, su restricción además será con el siguiente esquema: el primer y tercer sábado del mes, no transitan los que tengan placa con terminación impar.

El segundo y cuarto sábado no circulan los que tengan placas con terminación par, mientras que los automóviles con holograma 2 no circulan ningún sábado.

