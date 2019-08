En 6 meses, suman 126 policías remitidos ante el MP por distintos delitos: SSC

Durante el primer semestre del año, 126 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido remitidos por diferentes delitos al ministerio público.

El secretario de seguridad, Jesús Orta Martínez, reconoció el incremento de casos frente a los registrados en el mismo periodo, pero de 2018, en donde se remitieron a al menos 20 uniformados.

El viernes, un subinspector de la SSC fue remitido a la agencia 50 de la procuraduría capitalina por evitar que dos personas fueran puestas a disposición por la portación de 3.8 millones de pesos en efectivo, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia.

Orta Martínez dijo que el aumento se debe a que “se está actuando”, pues la instrucción que dio a la Dirección de Asuntos Internos es que se proceda en cualquier caso de corrupción o de cualquier delito que comentan policías.

“No se va a encubrir a nadie, no es que sean cosas nuevas, simple y sencillamente no se estaba actuando y aquí no va haber tolerancia para ningún policía”, comentó el funcionario al término del gabinete de seguridad.

