Diputados de CDMX se enfrascan en alegatos sobre legalidad de sesión virtual

La discusión sobre la reforma del artículo cuarto constitucional para hacer obligatorios los programas sociales del gobierno federal quedó atrás en el Congreso de la Ciudad de México, pues los legisladores decidieron priorizar los alegatos de legalidad de la sesión virtual que se llevó a cabo este viernes.

Los diputados de la oposición aseguraron que no se les tomó en cuenta, ya que la propuesta para llevar a cabo la sesión virtual debió ser presentada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por el panista Mauricio Tabe y aprobada por las dos terceras partes de este órgano legislativo.

Asimismo acusaron a la presidenta de la mesa directiva, la morenista Isabela Rosales, que actuó de forma unilateral para llevar a cabo está sesión, debido a que ni la ley ni el reglamento del Congreso reconoce las sesiones virtuales.

“Esta sesión además de todos los errores tecnológicos y de que su manejo fue ilegal, porque claramente el reglamento y la ley del congreso establece que debe ser presencial, no está establecido este procedimiento, lo teníamos que acordar, lo teníamos que discutir y lo teníamos que incluir en reglamento y esto se podía haber hecho esta semana si hubiera existido voluntad política para reunirnos la Junta de Coordinación Política.

“Sugiero que nos sentemos a revisar lo que estamos haciendo en el Congreso porque vamos a cometer una pifia que nos va a colocar en una situación muy vergonzosa, porque con una sesión ilegal pretendemos aprobar una reforma constitucional que el día de mañana nos va a recurrir cualquier órgano jurisdiccional, ya lo han hecho en varias ocasiones no enmiendan la plana por hacer el mal las cosas, yo les advierto que hay voluntad de parte del grupo de parlamentario de discutir y hacer las cosas bien”, dijo Tabe.

En punto de las tres de la tarde de ayer, 23 diputados de diferentes partidos se conectaron vía electrónica, mientras que otros 23 acudieron al pleno; sin embargo, la tecnología no jugo a favor de los legisladores, pues al momento de pasar lista, algunos no sabían como manejar el sistema y otros simplemente no tenían una buena conexión.

Mientras la secretaria de la mesa directiva, la morenista Donaji Olivera Reyes, pasaba lista, algunos diputados, principalmente panistas se quejaban en redes sociales de que los habían sacado de la aplicación donde se realizaba la sesión, pese que había quejas y que incluso el perredista Jorge Gaviño Ambriz, hizo mención del caso, Olivera Reyes, se hizo la de los oídos sordos y siguió pasando lista, sin que diera a conocer cuál procedimiendo llevó a cabo, pues la interferencia, la mala conexión impedía ver en la transmisión quienes asistieron.

Gaviño Ambriz denunció que algunos diputados no se reconocían en sus fotos, como Eduardo Santillán, que se veía más joven y su voz no coincidía, pues no tenía la opción de video, otros acusaron a los panistas de que tenían una imagen con la leyenda “sesión ilegal” y pedían que los sacaran porque no había certeza de que fueran ellos; sin embargo, tras unos minutos la situación se calmó.

De la misma forma se llevó a cabo la votación para decidir la orden del día, donde el único punto era la aprobación de esta reforma, no obstante, se avaló y por lo tanto se llegó a la discusión del tema, pero los legisladores dejaron en segundo termino la discusión de la reforma, pues decidieron discutir sobre la legalidad de la sesión y las fallas tecnológicas.

Entre lo oradores, Gaviño Ambriz expuso que no existió convocatoria, no se llamó a la Jucopo, por lo que consideró que era ilegal, además de que acusó a los organizadores de esta sesión de impedir el acceso a más de 20 diputados que se pronunciaron en un grupo de whatsapp que tienen los legisladores.

Tabe hizo lo mismo, denunciar el proceso, aunque después de unos segundos teniendo la palabra, se perdió el sonido y se desconoce cual fue su postura.

El diputado de Morena, José Luis Rodríguez que “estamos ante una emergencia nacional no prevista en las normas de los diversos órganos de gobierno como es el caso del Congreso local, sin embargo tenemos la responsabilidad de hacer valer la voz de un pueblo que requiere medidas para avanzar, que sus derechos humanos estén atendidos y garantizados”.

“Hoy estamos votando elevar a rango constitucional que toda persona tenga derecho a la protección de la salud, que la ley defina las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud mediante la definición de un sistema para el bienestar y salubridad general, mismo que garantice la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”, aseguró el congresista.

Por su parte, el diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD) indicó que se violentaron los principios jurídicos y la legalidad, al no cumplirse con los mecanismos para las sesiones del Congreso, que no establece sesiones virtuales, “ilegal a todas luces”.

Pese a la discusión que duró alrededor de dos horas, con 45 votos a favor y solo una abstención decidieron aprobar la reforma y adición del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar, remitida por el Senado de la República.

