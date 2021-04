Descarta Gobierno local el regreso de las fotomultas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de regresar a las fotomultas, tal como lo han solicitado algunos ciclistas para reducir los incidentes viales, pues aseguró que la estrategia es mejorar la educación de los automovilistas.

“No tiene que ver con las fotomultas o las fotocívicas, nosotros seguimos creyendo que lo mejor es la educación a los automovilistas y este esquema de fortalecimiento del trabajo comunitario y de la educación vial”, dijo.

Recordó que durante la pandemia por Covid-19 se disminuyó el trabajo comunitario asociado a las fotocívicas, mismo que pudo tener algún impacto, pero se está recuperando a partir de hace algunos meses desde justicia cívica.

EL UNIVERSAL informó que ciclistas de la agrupación Justicia para Todxs exigen que se eche para atrás el programa de fotocívicas y regresen las fotomultas, puesto que los automovilistas han relajado las precauciones, lo que ha generado un incremento en los accidentes.

Evelyn Sánchez, representante de esta agrupación, expuso que no se ha probado la eficacia del programa de fotocívicas, pues en ningún otro lugar se ha implementado, “y lo único que nos ha traído es el incremento de muertes en vías, ya sea peatones, ciclistas y automovilistas. No hay forma de medirlas porque no se han implementado en ningún otro lugar, si mides un nada con el programa, salen cifras positivas, pero realmente lo único que se puede observar es un incremento de accidentes”.

Comentó que al no haber sanciones monetarias, la gente se está acostumbrando a solamente recibir apercibimientos, lo que hace que deje de cumplir el reglamento de tránsito y se perciba que hay un vacío en la ley.

La representante de Justicia para Todxs añadió que en lo que va del año, de acuerdo con sus datos, han perdido la vida por un accidente vial 28 peatones, 10 ciclistas, 40 motociclistas y 19 automovilistas.

Cada viernes los ciclistas realizan manifestaciones en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que se garantice la seguridad de los peatones, por ello, han tenido cuatro reuniones con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para presentar su pliego petitorio, en donde dan a conocer acciones de pequeño, mediano y largo plazos, que incluye un examen en línea sobre el reglamento de tránsito para los conductores que solicitan la licencia; reducción de límites de velocidad en vías de acceso controlado de 80 a 50 kilómetros hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, entre otras propuestas.

La Semovi informó que desde su puesta en marcha en junio de 2019 al 22 de marzo de este año, el sistema de cámaras de la Ciudad ha registrado 823 mil 942 infracciones, lo que representa a 458 mil 167 placas sancionadas. De ese total, 364 mil 147 placas han perdido uno o dos puntos de un total de 10 con los que cuenta cada matrícula en este sistema. Por su parte, sólo 94 mil 20 han perdido tres o más puntos, lo que representa 1.8 infracciones por placa.

Por otra parte, 32 mil 477 personas han realizado un curso en línea del sistema fotocívicas (22 mil 419 curso básico y 10 mil 58 intermedio). En total, 2 mil 628 han acudido a sensibilizaciones presenciales (2 mil 242 en Biciescuela y 386 en CENFES). Respecto al trabajo comunitario, 4 mil 382 personas han realizando 9 mil 112 horas.

La dependencia indicó que en cuanto a la reincidencia de los infractores de fotocívicas, 75.8% cometió una sola infracción, mientras que sólo 24.2% incurrió en dos o más.

En comparación, están los autos con matrículas de personas morales infractoras, sujetas a infracciones económicas: 34.6% de ellas cometieron dos o más infracciones. Es decir, los niveles de reincidencia son mayores cuando las sanciones son económicas y no cívicas.