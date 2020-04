Congreso de CDMX no dará cheque en blanco a Sheinbaum: oposición

A excepción de Morena, el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso local aseguraron a El Universal que no darán un cheque en blanco a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que propondrá reformas al Presupuesto del presente año, por la contingencia del Covid-19.



Los coordinadores y vicecoordinadores del PAN, PRD, PRI, PES y PT, comentaron que, sin embargo, primero deben conocer la iniciativa y sus alcances, “porque estos ajustes sólo deberán darse para enfrentar esta contingencia, no para que se le haga costumbre al Gobierno no tomar en cuenta al Congreso”, coincidieron.



Incluso, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, destacó que es necesario que la Ejecutivo local explique el subejercicio en que incurrió su administración el año pasado, “pues asciende a más de 32 mil millones de pesos. Creo que ese dinero es más que suficientes para enfrentar esta crisis”, dijo.



Sin embargo, aceptó que urgen recursos para fortalecer la contingencia sanitaria, pero también el grave problema que ya comienza con las carencias económicas, para apoyar a los cientos de personas que están sin empleo.

Aunque estos apoyos, destacó el perredista, “no deben ser disfrazados o condicionados como lo hace ahora el Gobierno. El PRD apoyará la iniciativa, si establece que el ajuste será exclusivamente para temas de salud y económicos, no para otros rubros”, enfatizó.



En tanto, el coordinador del PRI, Tonatiuh González Case, aceptó que con esta emergencia sanitaria, “tenemos la obligación de reorientar el Presupuesto de la Ciudad, ya que hay dependencias que han combatido directamente la contingencia, como la Secretaría de Salud, lo cual lo dijimos constantemente en tribuna, sin tener resonancia del grupo parlamentario mayoritario”, reclamó.



Pese a ello, celebra que ahora la jefa de Gobierno vaya a mandar esta iniciativa de reajuste presupuestal, “porque de alguna manera nos da la razón sobre las inquietudes que el PRI señaló, sobre falta de atención al sistema de salud de la capital”, reiteró.

Empero, advirtió que su grupo parlamentario revisará profundamente la propuesta de reforma, que mandará la Secretaría de Finanzas, ya que no van a avalar más recortes de personal de las dependencias de Gobierno o recortes a sus derechos adquiridos, “mucho menos daremos un cheque en blanco”, enfatizó.



Añadió que no es posible hablar de austeridad en rubros como salud, seguridad, bienestar y economía, cuando es importante que el gasto del Gobierno vaya enfocado a combatir las secuelas de la pandemia; es decir, que se dé apoyo a la reactivación económica, sobre todo a intentar preservar las Micro y Pequeñas empresas y dé prioridad a las personas no asalariadas.

“Tenemos confianza que las erogaciones que haga el Gobierno, sean más precisas y las posibles obras o proyectos suntuarios (como la famosa Universidad de la Salud que tiene contemplado realizar), no sean una prioridad de gasto gubernamental.



Mientras que el coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, recordó que desde el momento que el Pleno aprobó la donación de los 400 millones de pesos, “nosotros alegamos la ilegalidad de esa acción, ya que antes debimos reformar el Presupuesto, propuesta que ahora hace suya la jefa de Gobierno. Obvio que la apoyamos, pero habrá que analizar la iniciativa”, afirmó.



El coordinador de la asociación Encuentro Social, Fernando Aboitiz Saro, anunció que antes de aprobar esa iniciativa, “vemos a revisar minuciosamente su contenido. Si es un tema de recortar gastos si, un tema de facultades permanentes para brincarse al congreso, pues no la apoyaremos”, advirtió.



Aclaró que si la propuesta establece “sólo recortes en rubros innecesarios en esta contingencia, pues la aprobaremos. Pero si es modificar la ley, para que en el futuro el presupuesto ya no lo vea el Congreso, pues no estaríamos de acuerdo”, insistió.



A su vez, la vicecoordinadora del PT, Janette Guerrero Maya, comentó que “es un tema que tenemos que discutir al interior de la fracción”, pero eso lo harán, obviamente, hasta que se presente la iniciativa, “pues hablar por ahora, sólo es prematuro”, dijo.



Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, reiteró que el Congreso local está listo para recibir, discutir y aprobar la modificación al Presupuesto 2020 de la Ciudad, que fue de 238 mil 975 millones de pesos, con el propósito de que el Gobierno esté en condiciones de responder a la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19.



Coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que requieren más recursos para enfrentar la contingencia sanitaria, “por lo que el Congreso local ya mostró hace unas semanas su compromiso al recortar 400 millones de pesos de su presupuesto”, los que transfirió al Gobierno capitalino para reforzar la infraestructura del sistema público de salud de la Ciudad.



“No obstante, para una modificación más amplia se requiere de un proceso legislativo que comienza con una iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo local”, la cual, como lo anunció la propia jefa de Gobierno, la hará llegar al Congreso local a la brevedad.

