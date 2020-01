Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, advirtió que no están permitidas las bolsas plásticas, biodegradables ni compostables, pues aseguró que se busca terminar con el uso de residuos plásticos de cualquier tipo.

Recordó que hay una sanción de 42 mil a 168 mil pesos por abastecer de bolsas de plástico , que se harán operativos de vigilancia a partir del 20 de enero y se podrán recibir denuncias contra los establecimientos que continúen entregando bolsas .

Destacó que no hay sorpresas entre los comercios, pues desde hace un año se les dio a conocer la iniciativa y han tenido diversas reuniones donde han acordado diversos puntos.

