Canal del Congreso de la CDMX corta señal cuando Gaviño criticaba a Morena

Para mandar a comerciales, el Canal de Televisión del Congreso cortó la señal, cuando el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, exigía a Morena que si va a continuar “chantajeándonos” con el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos, “pues que lo haga bien y con base en la ley, no cada que le conviene o cuando sabe que lleva las de perder en determinado asunto”, dijo.

Este reclamo ocurrió esta noche durante la reunión de la Conferencia Legislativa, para aprobar el orden de la sesión ordinaria de este martes, aunque por la mañana la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que preside el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, aprobó un dictamen para reducir presupuesto a los partidos políticos.

Una vez que durante la Conferencia fueron aprobados los puntos de acuerdo y pasaron a asuntos generales, Gaviño Ambriz pidió la palabra para exponer “un asunto que considero muy delicado y que la Mesa Directiva debe de abocarse”, exigió a la presidenta de dicha instancia, Margarita Saldaña Hernández.

Explicó que la mañana de este lunes, en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Asuntos Políticos, aprobaron el dictamen que desde el 7 de agosto del 2019 presentó el diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, para reformar Artículo 27 de la Constitución.

El perredista denunció varias irregularidades, “pues Nazario citó con 24 horas de anticipación, cuando el Reglamento establece 48; la iniciativa ya había caducado, ya que se presentó en agosto de 2019; la convocatoria la hizo únicamente el presidente de Puntos Constitucionales, sin tomar en cuenta al diputado (Jorge) Triana, quien preside la Comisión de Asuntos Político-Electorales”, aseguró.

Además, Gaviño Ambriz reveló que “no había quórum para celebrar la reunión, pero aun así la realizó Nazario; luego aseguraron que fueron 18 votos, cuando sólo estaban presentes 15 diputados y no cantan cuántos votos son de cada comisión, como lo establece el Reglamento; es decir, ocurrieron una serie de irregularidades”, acusó el perredista.

Insistió que dicha iniciativa tiene más de un año, “pero ahora, curiosamente cuando llega el Paquete Presupuestal, determina Morena revivirla y convocar a reunión para resolverla de urgencia. La reviven cada que quiere Morena y hasta parece que la toma de bandera para presionar a la oposición”, denunció.



“Cuál es la prisa. La van a mandar a la Mesa Directiva, para que la discuta el pleno, situación que no debe aceptarse por esta Mesa, ni por esta Conferencia, porque sería doblemente violatoria de la Constitución. Entonces hay una serie de irregularidades para reformar el artículo 27 de la Constitución”, dijo.

Aclaró que esto lo denuncia, porque prácticamente en menos de un mes termina este periodo ordinario, y sólo quedará un periodo más y acaba la Legislatura.

“Cómo es posible que algunas diputadas y diputados violen de una manera dolosa la propia Constitución. Porque no es un error, no son dos, son cinco errores que estoy señalando. Los supuestos errores de una manera dolosa, reiteró, para aprobar un dictamen de una manera antidemocrática”, reiteró.

Los representantes de Morena no se quedarían callados. Aunque sólo habló el vicecoordinador, José Luis Rodríguez, pues la coordinadora, Martha Ávila Ventura, tenía prisa por desconectarse, pues estaba por iniciar un evento más importante que la conferencia: el Segundo Informe de su compañero Miguel Ángel Macedo.

El morenista alegó que la queja de Gaviño Ambriz, “es de un acto inexistente, fantasioso, pues nada de eso fue presentado ante la Mesa Directiva”. Por ello, pidió a Saldaña Hernández corroborar si la Comisión de Puntos Constitucionales le presentó algún dictamen, la cual lo avaló.

Por lo que Gaviño Ambriz, expuso: “Todo esto me hizo recordar aquel chiste de que un señor recostado en la hamaca, le pide a la esposa le lleve el antídoto contra las picaduras de los alacranes. La esposa corre y le pregunta ¿dónde te picó el alacrán? Y el esposo le contesta, aún no me pica pero ahí ya viene”, lo que generó risas de todos los presentes en la sesión virtual.

Ante esto, le pidió a la presidenta de la Mesa Directiva estar al pendiente, “porque lo van hacer en cualquier momento. Y sólo es para desviar la atención, o para presionar a la oposición, de que si no aceptamos su capricho, presentarán este dictamen que, al fin y al cabo, ya está aprobado por dicha Comisión”, acusó.



Y cuando Gaviño Ambriz hablaba más del tema, “extrañamente” se perdió la señal del Canal de Televisión, para meter comerciales. Cuando regresó la señala, fue justamente cuando el presentador del informe de Macedo, presentaba “a la brillante coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura”.

